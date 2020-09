Morta Annie Cordy: cantante e attrice del cinema d'Oltralpe, aveva 92 anni

05 settembre 2020 a

a

a

La cantante e attrice belga naturalizzata francese Annie Cordy, popolare volto della tv e del cinema d’Oltralpe e diva del teatro di rivista francese, è morta ieri nella sua casa sulle alture di Cannes, in Costa Azzurra, all’età di 92 anni. Con una carriera eclettica lunga settant’anni, come cantante di operetta e varietà, Cordy, popolare anche per la sua incontenibile allegria, ha interpretato più di 700 canzoni al suo attivo, con successi come «La Bonne du curé», «Ça ira mieux demain», «Tata Yoyo» e «Cho ka ka O». Annie Cordy, il cui vero nome era Léonie Cooreman, era nata il 16 giugno 1928 a Laeken, una città a nord di Bruxelles (Belgio). Spesso attrice non protagonista in film di grande incasso al botteghino, si mise in mostra per la sua verve comica. Cordy ha recitato anche in ruoli drammatici .