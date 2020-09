Daydreamer, anticipazioni puntata speciale di oggi sabato 5 settembre 2020: Ceyda incantata da Can

05 settembre 2020 a

Appuntamento speciale per i fan di Daydreamer - Le ali del sogno, quello di oggi, sabato 5 settembre 2020. Doppio appuntamento specialeinfatti per oggi sabato 5 e sabato 12 settembre. Inoltre, la soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir andrà in onda anche lunedì 7 settembre in prima serata. Le anticipazioni due due episodi che verranno trasmessi oggi dalle ore 14:30 alle ore 16:20.

Deren è invidiosa perche Sanem, grazie alla sua creatività, sta ottenendo importanti incarichi sul lavoro. Deren cerca in tutti i modi di metterle i bastoni tra le ruote. Decide di accompagnare Ceyda, CEO della Compass Sport che sta collaborando con l'agenzia, nell'ufficio dove Can e Sanem stanno lavorando alle loro idee. Ceyda è incantata dal fascino di Can. Quando i due iniziano a raccontarsi, scoprono di avere diversi punti in comune, soprattutto riguardo alle loro passioni. Ceyda diventerà una rivale in amore per Sanem. Can, dopo il lavoro, propone a Sanem, Ceyda e Deren di andare a cena tutti insieme. Ceyda e Deren si vedono costrette a rifiutare perché hanno già un impegno. Così, Can e Sanem cenano insieme. Cengiz trova il coraggio di fare una, seppure goffa, dichiarazione d'amore ad Ayhan. Purtroppo, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo e il tavolo del ristorante va a fuoco.

Can ed Emre hanno avuto un chiarimento e finalmente sembra essere tornato il sereno tra loro. Emre è ancora convalescente dopo l'incidente e sta trascorrendo questo periodo a casa di Can, dopo avergli assicurato di avere ormai troncato ogni rapporto con Aylin. Quest'ultima, tuttavia, continua a contattare Emre e lo convince a recarsi in agenzia per recuperare la telecamera che ha posizionato per spiare Divit. Se venisse scoperta, Aylin rischierebbe il carcere. Mentre Emre si trova in agenzia per compiere questa missione, viene sorpreso da Sanem. La donna, però, decide di starsene in silenzio.

Trama e cast Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo di talento e spirito ribelle, che ama viaggi e natura. Di ritorno nella capitale, rileva l’attività paterna - una nota agenzia pubblicitaria - con il fratello Emre, grigio contabile, serio e dedito al lavoro. Le storie dei due ragazzi si intrecciano con quella della timida e sognatrice Sanem Aydın (Demet Özdemir), il cui sogno è diventare scrittrice e trasferirsi alle Galapagos.

La giovane donna, per sbarcare il lunario, aiuta il padre nella drogheria di famiglia, in un popolare quartiere della città. E, per rendersi autonoma, Sanem trova lavoro nell'agenzia dove è impiegata anche la sorella. È qui che la ragazza conoscerà Can. Nel cast della serie è presente anche un altro volto molto amato dal pubblico italiano: quello di Oznur Serceler, vista in Bitter Sweet, che in Daydreamer è Leyla, la sorella di Sanem. Qui sotto, nel video, conosciamo meglio Can Yaman.