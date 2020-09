Seconda serata tv su Rete4 con il film "Infelici e contenti". Con Renato Pozzetto ed Ezio Greggio

04 settembre 2020 a

Seconda serata in tv, oggi 4 settembre, con il film "Infelici e contenti" (Rete4 ore 23,40). Commedia italiana del 1992, regia di Neri Parenti, nel cast ci sono Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma, Francesca D'Aloja.



La trama: Aldo, bancario, ex campione di pallanuoto, ora vive in carrozzella per colpa di un incidente automobilistico. Vittorio, mezzo mariuolo, non vedente, si arrangia a vivere con piccole truffe. I due si conoscono per caso e per caso si cacciano in varie disavventure che li conducono fino al casino' di Sanremo dove Aldo ritrova Petrilli, l'uomo responsabile del suo incidente d'auto.