Seconda serata tv: oggi 4 settembre su Rai1 c'è "Passaggio a nord ovest"

La straordinaria vita di Robert Fortune, botanico scozzese dotato di grande curiosità e inventiva che, nel diciannovesimo secolo lavorò per la Compagnia Britannica delle Indie Orientali: la racconta Alberto Angela nella puntata di “Passaggio a nord ovest” in onda in seconda serata, oggi 4 settembre, alle 23.05 su Rai1. È a Fortune che si deve la presenza del tè sulle tavole e quella di molte piante nei nostri giardini. Il botanico, infatti, scienziato e avventuriero, viaggiò molto in Cina dove raccolse semi e piante dei tè più pregiati da portare in India per le prime coltivazioni. La sua storia sarà raccontata da diverse prospettive, quella occidentale della “scoperta”, ma anche quella cinese, che considera l’esportazione della pianta da tè un “furto”, forse il primo caso di spionaggio industriale della storia.