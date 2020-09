Seconda serata tv: su Iris c'è il film "Benvenuto a bordo"

04 settembre 2020 a

Seconda serata tv, oggi 4 settembre, con il film su Iris dal titolo "Benvenuto a bordo" (ore 23,10). Commedia francese del 2011, regia di Eric Lavaine, nel cast ci sono Franck Dubosc, Vale'rie Lemercier, Ge'rard Darmon, Luisa Ranieri, Lionnel Astier, Elisa Servier, Philippe Lellouche, Jean-Michel Lahmi, Guilaine Londez e Shirley Bousquet.

La trama: Isabel, la responsabile delle risorse umane di una nota agenzia di navi da crociera, ha commesso l'errore di innamorarsi del suo capo, Jerome Berthelot, e di esserne l'amante per vario tempo, fino a quando un giorno lui rompe la relazione e la licenzia alla vigilia del primo viaggio di una nuova lussuosa nave. Per vendicarsi per essere stata mollata, Isabelle fa si' che a bordo della nave venga assunto come capo animazione Remy Pasquier, un disastro della natura che sogna di diventare artista e che si rivela un vero incubo per Berthelot, per il direttore di crociera e gli incauti passeggeri.