Coronavirus, Wanda Nara: "Io e i bambini siamo negativi". E Icardi gioca con loro in giardino...

04 settembre 2020 a

a

a

"Stiamo tutti bene. Il mio risultato è negativo, come quello dei bambini". Così Wanda Nara, moglie dell’attaccante del Psg, Mauro Icardi, avvisa i fan dopo che l’ex capitano dell’Inter è risultato positivo al Coronavirus secondo un'indiscrezione de l'Equipe. "Grazie per il tanto amore e la preoccupazione", chiude il messaggio di Instagram la showgirl argentina. Poco dopo - sullo stesso social - Wanda pubblica una serie di video dal giardino della loro villa in cui si vedono i bambini che giocano con Icardi...