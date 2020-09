Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 7 - 11 settembre 2020 su Rai1: Federico, colpo di scena

04 settembre 2020 a

a

a

E' uno degli appuntamenti più attesi sulla rete ammiraglia della Rai e torna con nuove puntate. Da lunedì 7 settembre 2020, in onda su Rai1 le puntate inedite della soap Il Paradiso delle Signore che va in onda alle ore 15.40.

Anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 7 settembre a venerdì 11 settembre. Federico tornerà dalla Svizzera e camminerà sulle sue gambe. Marta troverà una neonata abbandonata davanti al Paradiso delle signore.

Lunedì 7 settembre 2020

Salvatore ha scritto un biglietto a Gabriella per tentare di riconquistarla, ma Agnese lo ha intercettato e nascosto. Se all'inizio le sembrava la cosa più giusta da fare, pian piano inizia ad avvertire dei sensi di colpa. Riccardo intende aiutare Angela nella ricerca di suo figlio e Ludovica finge di dargli il suo sostegno. Vittorio interviene per sedare la tensione tra Angela e Gabriella.

Martedì 8 settembre 2020

Luciano intende restituire a Clelia, i soldi ricevuti per l'operazione di Federico. Clelia, che sa di averlo ingannato, si sente in colpa anche se è consapevole che il suo gesto nascondeva un nobile intento. Federico, intanto, si rifiuta di perdonare Roberta. Il suo astio agevola Marcello, che intende conquistarla. Umberto si preoccupa per Adelaide.

Mercoledì 9 settembre 2020

Per Federico è il momento di lasciare la Svizzera e tornare a casa. Il suo ritorno genera grande commozione perché il giovane cammina sulle sue gambe. A Villa Guarnieri arriva un telegramma da parte di Adelaide. Le parole della donna, che è in viaggio di nozze con Ravasi, tranquillizzano la sua famiglia. L'unico a non essere affatto contento è Umberto.

Giovedì 10 settembre 2020

Federico, dopo avere a lungo riflettuto, decide di perdonare Roberta. È pronto a parlarne con lei, così va a trovarla. Purtroppo, però, la trova in compagnia di Marcello e tra i due scoppia l'ennesimo scontro. Roberta non ha intenzione di scusarsi con lui. Riccardo ha un incontro con il padre adottivo del figlio di Angela. L'uomo non vuole aiutarlo. Luciano scopre che Silvia e Clelia gli hanno mentito riguardo al denaro usato per l'operazione di Federico.

Venerdì 11 settembre 2020

Luciano perde la fiducia in Clelia. Federico vorrebbe recuperare il rapporto con Roberta, ma la donna dice di aver bisogno di tempo per riflettere. Salvatore assiste a una scena che lo lascia di stucco: Cosimo dichiara il suo amore a Gabriella. Marta trova una neonata abbandonata proprio davanti al Paradiso delle signore.