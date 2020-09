Seconda serata tv, 4 settembre: su Rai Movie c'è "Senza nessuna pietà": con Piefrancesco Favino

04 settembre 2020 a

a

a

Seconda serata tv, 4 settembre, con il film "Senza nessuna pietà" su Rai Movie (ore 23,20). Pellicola drammatica, la regia è di Michele Alhaique, nel cast ci sono Pierfrancesco Favino, Greta Scarano, Ninetto Davoli, Claudio Gioe', Adriano Giannini, Iris Peynado



Stasera in tv venerdì 4 settembre, Suburbicon e Venezia Daily su Rai Movie

La trama: Mimmo (Pierfrancesco Favino), un manovale agli occhi di tutti rispettato ed esemplare, si occupa in realtà di riscuotere crediti con metodi poco ortodossi per conto dello zio (Ninetto Davoli) che lo ha allevato come un figlio. Deciso a riscattarsi da una vita che non lo appaga piu' dopo l'incontro con la giovanissima escort Tania (Greta Scarano), Mimmo si ritroverà ad un bivio, dovendo scegliere tra lo stare con la sua famiglia e il mettervisi contro.