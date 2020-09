Stasera in tv, 4 settembre, su La7 il film "Quel che resta del giorno"

04 settembre 2020 a

Stasera in tv, 4 settembre, va in onda su La7 il film "Quel che resta del giorno" (ore 21,15). Pellicola drammatica del 1993, regia di James Ivory, nel cast ci sono Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Christopher Reeve, Hugh Grant.

La trama: dopo aver fedelmente servito per decenni Lord Darligton, il maggiordomo Stevens sfrutta i giorni di vacanza concessigli dal nuovo proprietario del castello per recarsi da Miss Kenton, gia' governante a Darligton House. Ripensando al passato, Stevens si rende conto che l'assoluta dedizione al servizio gli ha impedito un'autonomia intellettuale e, anche, la capacita' di cogliere l'occasione dell'amore. Da un romanzo di Kazuo Ishiguro, ancora una preziosa ricostruzione d'epoca nel film di Ivory, insieme con una forte tensione drammatica sottesa al formalismo vissuto irragionevolmente come religione. E, ancora, una straordinaria prova di attori.