Giulia Elettra Gorietti contro Stefania Orlando: "Basta parlare di Andrea Roncato e mia mamma, trovati un lavoro"

Hanno fatto coppia negli anni 90, Andrea Roncato e Stefania Orlando. Sono stati sposati per poco più di 2 anni, poi nel 1999 la loro storia d'amore è finita. Entrambi si sono rifatti una vita con compagni diversi: lui con Nicole Moscariello, lei con Simone Gianlorenzi. Ma l'ex di Roncato continua, nelle interviste che rilascia, a parlare della storia con il celebre attore di San Lazzaro di Savena. E la cosa non va giù a Giulia Elettra Gorietti - compagna dell'ormai ex grifone Pietro Iemmello, attrice (anche in Suburra) e figlia di Nicole Moscariello - che in una storia su Instagram non le ha certo mandate a dire.

Video su questo argomento Giulia Elettra Gorietti, wags del Perugia: "I miei esercizi preferiti per i glutei"

"Amo mia madre e sono stanca di vedere questi articoli di una sfigata che di lavoro fa solo interviste tirando sempre in ballo Andrea e mia madre. Cara Stefania trovati un altro lavoro e parla di quel povero uomo che hai sposato e hai accanto da non so quanti anni" ha scritto l'attrice romana. Il riferimento è alla recente intervista che Stefania Orlando ha rilasciato su Vero. "Mi manca Andrea Roncato" riporta il titolo in copertina, mentre nel servizio in pagina specifica "solo come amico" e il riferimento a Nicole Moscariello con cui i rapporti sarebbero "freddi".