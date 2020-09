Valentino Rossi, terrore della fidanzata Francesca in auto con lui: urla per il drifting | Video

04 settembre 2020 a

Valentino Rossi senza freni. Sempre. Il video di Sky è piuttosto eloquente. Grande appassionato di motori, il nove volte campione del mondo non si limita a saperci fare in sella alla sua moto, ma si diverte anche con le automobili.

Nell’ultimo video postato sul suo profilo Instagram, Valentino, però, esagera con il drift e spaventa la fidanzata, la modella Francesca Sofia Novello: «La Franci e la sua grande passione per il drifting»....così la terrorizza Valentino mentre guida a modo suo divertendosi come non mai. Lei, a quanto pare di capire, molto ma molto meno.