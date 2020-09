Stasera in tv, 4 settembre, su Iris il film francese "Giù al nord"

04 settembre 2020 a

Stasera in tv, 4 settembre, su Iris va in onda il film "Giù al nord" (ore 21). Commedia francese del 2008, regia di Daby Boon, nel cast ci sono Kad Merad, Dany Boon, Michel Galabru, Line Renaud, Zoé Félix, Philippe Duquesne, Lorenzo Ausilia-Foret, Anne Marivin e Guy Lecluyse.



La trama: direttore di un ufficio postale in una cittadina dell'entroterra francese desidera ardentemente essere trasferito in una città sulla costa, anche per lo stato di salute della moglie, soggetta a depressione. I suoi desideri vengono esauditi se non che viene trasferito sulla costa ma al nord. La cittadina sembra abitata solo da rozzi contadini che parlano un dialetto incomprensibile.