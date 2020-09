Stasera in tv, 4 settembre, su Rai3 il film "Stai lontana da me"

04 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 4 settembre, va in onda su Rai3 il film "Stai lontana da me" (ore 21,20). Commedia del 2014, regia di Alessio Maria Federici, nel cast ci sono Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena, Fabio Troiano, Giampaolo Morelli, Giorgio Colangeli, Gianna Paola Scaffidi.

Stasera in tv venerdì 4 settembre 2020, "The Burma Conspiracy" su Rai4 con Sharon Stone: la trama



La trama: Jacopo (Enrico Brignano) e' un consulente matrimoniale che, perseguitato dalla sfortuna, non riesce a tenersi stretta una donna per piu' di due settimane a causa degli eventi che rendono le malcapitate vittime di strani incidenti. Soltanto una, la bella e ambiziosa architetta Sara (Ambra Angiolini), si rivelera' la sua giusta anima gemella e riuscira' a vincere la cattiva sorte.