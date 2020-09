Barbara d'Urso, foto sexy: indossa solo la camicetta bianca e polemizza sul suo topless

04 settembre 2020 a

Barbara d’Urso rende Instagram bollente. Che gambe a 63 anni e quanta sensualità nella foto postata sul social nella quale indossa solo una camicia bianca. E' una sorta di risposta alla polemica nata per il topless di tanti anni fa, andato in onda a sua insaputa durante la trasmissione Techetechetè della Rai del 30 agosto scorso.

Su La Stampa, la conduttrice ha affermato: “Non l’ho visto, è una trasmissione che amo moltissimo. Ma il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo. Quindi ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata“. E ha concluso: “Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto”.

La presentatrice su Instagram, nell'ultima foto, è ritratta in punta di piedi, mentre sorride felice, sfoggiando unicamente una camicia bianca. A 63 anni la D’Urso ha un fisico invidiabile e delle gambe toniche, senza un filo di cellulite. Lei scrive semplicemente: “Camicia” e fa l’occhiolino, sapendo che questa foto è uno schianto.