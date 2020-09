Stasera in tv, 4 settembre, su Rai2 il film "Mai fidarsi di mia madre"

04 settembre 2020 a

Stasera in tv, 4 settembre, va in onda su Rai2 il film "Mai fidarsi di mia madre" (ore 21,20). Thriller americano del 2019, regia di David DeCoteau, nel cast ci sono Vivica A. Fox, Jessica Morris, Ashlynn Yennie, Jason-Shane Scott.

La trama: dopo aver ricevuto una promozione sul posto di lavoro, Melanie decide di assumere Phoebe come sua assistente personale. I ntelligente e astuta, Phoebe accetta subito il lavoro ma la donna, in realtà, ha un piano diabolico in mente che le serve a vendicare il suo passato...