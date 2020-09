Stefano De Martino, sorpreso con una ragazza bellissima: chi è la nuova fiamma

04 settembre 2020 a

Stefano De Martino sorpreso al mare con quella che potrebbe essere la nuova fiamma. L’ex marito di Belen Rodriguez è stato immortalato in alcune foto pubblicate dal settimane Gente, assieme a una ragazza con la quale ha fatto una mini crociera.



Il nome della ragazza è Fortuna. Gente la descrive come “una bellissima ragazza campana, fisico mozzafiato e sorriso che conquista all’istante”. Ancorati al largo della penisola sorrentina, avrebbero partecipato a una festa con degli amici per poi tornare in barca a dormire, ha anticipato la fonte.







La mattina successiva, dopo la colazione e il pranzo in un ristorante che avrebbe frequentato più volte assieme alla ex Belen, il ritorno sull'imbarcazione per prendere il sole, sempre dimostrando grande complicità. Un ennesimo flirt per De Martino, sospettato di aver tradito la Rodriguez con Alessia Marcuzzi, ancora non confermato né smentito dal diretto interessato...