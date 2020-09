Stasera in tv venerdì 4 settembre, Suburbicon e Venezia Daily su Rai Movie

04 settembre 2020 a

a

a

Oggi, venerdì 4 settembre alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) andrà in onda “Suburbicon”, la sorprendente commedia dark presentata a Venezia nel 2017, diretta da George Clooney e interpretata da Matt Damon e Julianne Moore. Dalla mente dei Fratelli Cohen, gli inquietanti segreti che si celano in una città simbolo del sogno americano.

A seguire, a mezzanotte e 15, il consueto appuntamento con il “Venezia Daily”. Tutto quello che c’è da sapere sulla giornata trascorsa al Lido: i film, gli ospiti e tutte le emozioni del red carpet. Ampio spazio ai due film in concorso, “Padrenostro” di Claudio Noce, interpretato e prodotto da Pierfrancesco Favino e “The disciple” del regista indiano Chaitanya Tamhane. Senza perdere di vista i film presentati fuori concorso, “The Duke” di Roger Michell, interpretato da Helen Mirren e Jim Broadbent e “Greta” di Nathan Grossman, il docufilm sulla giovane attivista Greta Thunberg. Infine, Federico Gironi presenterà i film della sezione Venezia Classici quest’anno ospitati all’interno del programma del festival Il Cinema Ritrovato, promosso dalla Cineteca di Bologna.

E ancora “Senza nessuna pietà” di Michele Alhaique. Mimmo è lo scagnozzo di un parente strozzino, si innamora di Tania, una escort che lo convincerà a cambiare vita. Premio Pasinetti a Pierfrancesco Favino a Venezia 71 - Sezione 'Orizzonti'.

A mezzanotte e 55, “La foresta di ghiaccio” di Claudio Noce. In un piccolo paese delle Alpi emerge un inquietante mistero dopo un guasto alla centrale elettrica. Il tecnico Pietro, inviato per la riparazione, vorrebbe risolverlo. Nel cast anche Emir Kusturica. Il regista, Claudio Noce, quest’anno partecipa In concorso con "Padrenostro".

Alle 2.45 “The Canyons” di Paul Schrader presentato Fuori concorso nel 2013. Scritto da Bret Easton Ellis, il film racconta l'ambiguo triangolo sessuale tra il ricchissimo produttore Christian, la fidanzata Tara e l'aspirante attore Ryan.