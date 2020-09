Stasera in tv venerdì 4 settembre 2020, Italia-Bosnia su Rai1 col commento di Marchisio

04 settembre 2020 a

Italia in campo stasera, venerdì 4 settembre, a Firenze, La partita contro la Bosnia ed Erzegovina andrà in onda diretta su Rai Uno dalle 20.35, dopo la lunghissima sosta forzata, sarà una Nazionale all’insegna delle novità, sia in campo, con la maglia azzurra rinnovata nello stile, ispirata al Rinascimento, sia, dal punto di vista televisivo, nel commento, affidato al “Piccolo Principe”, Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juventus, infatti, ha siglato un accordo con la Rai, per tutta stagione 2020-2021, e dunque fino al termine del Campionato Europeo 2021: Marchisio, in particolare, sarà presente nello studio allestito all’interno dello stadio Artemio Franchi, con Marco Lollobrigida. Confermati in telecronaca Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi che si divideranno interviste e interventi da bordo campo.

Le interviste del pre e del post-partita, che come nella passata stagione godrà di un’ampia copertura su Raisport+HD (canale 57 del Digitale Terrestre) saranno gestite da Donatella Scarnati, mentre la cura dell’intero prodotto è affidata ad Enrico Varriale.