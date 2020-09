All Together Now, tre cantanti famosi nella nuova trasmissione di Michelle Hunziker: anticipazioni

04 settembre 2020 a

a

a

All Together Now, la trasmissione musicale condotta da Michelle Hunziker e J-Ax verrà riproposta per la gioia dei fan. E sono previste novità.

Nella prossima edizione, secondo il sito specializzato DavideMaggio.it - , al muro dei 100 giurati si aggiungerà una giuria speciale, composta da tre cantanti di primo piano. Secondo la fonte gli artisti in questione sono Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. Saranno loro a giudicare un cast fisso di concorrenti. Un modo per tenere accesa la sfida, rendera più attrattiva a un pubblico di appassionati già importante. Non resta che attendere la data (qui mancano anche le anticipazioni), ma i fan sono già pronti a ballare.