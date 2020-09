Netflix, Ayrton Senna: la vita del pilota diventa una miniserie

04 settembre 2020 a

a

a

Ayrton Senna sarà il protagonista di una nuova miniserie, di produzione brasiliana, targata Netflix. Il progetto, dedicato al campione della Ferrari, morto in pista nel 1994, è ancora in fase di sviluppo ma gode già dell’approvazione della sorella del pilota automobilistico: «È molto speciale poter annunciare che racconteremo la storia che solo poche persone conoscono di lui. La famiglia Senna si impegna a rendere questo progetto qualcosa di totalmente unico e senza precedenti.

E nessuno è meglio di Netflix, che ha una portata globale, per essere nostro partner», ha dichiarato Viviane Senna. La miniserie esplorerà la personalità di Senna, che lo scorso 21 marzo avrebbe compiuto 60 anni, e le sue relazioni familiari. Il racconto partirà dal suo debutto in carriera e dal trasferimento in Inghilterra, per arrivare sino al drammatico incidente nell’autodromo di Imola, quando perse la vita durante il Gran Premio di San Marino il 1 maggio 1994 a soli 34 anni.

Dietro il progetto c’è la casa di produzione Gullane, già tra i co-produttori del film di Marco Bellocchio «Il traditore». La serie sarà girata in inglese e portoghese in varie location internazionali. Fondamentale nel racconto sarà la presenza della casa in cui è cresciuto il tre volte campione del mondo, nello stato di San Paolo, per la quale i famigliari hanno concesso l’ingresso alle telecamere. La miniserie arriva dopo un documentario diretto da Asif Kapadia, «Senna», uscito nel 2010. Inoltre, nel 2019 è uscita la notizia della messa in cantiere di un film, con il coinvolgimento del collega Rubens Barrichello in veste di produttore, su cui al momento non ci sono ulteriori notizie.