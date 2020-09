Stasera in tv, 4 settembre, su Italia1 il film "Richie Rich - Il più ricco del mondo" con Macaulay Culkin

04 settembre 2020 a

Stasera in tv, 4 settembre, va in onda il film "Richie Rich - Il più ricco del mondo" (Italia1, ore 21,30). Commedia americana del 1994, la regia è di Donald Petrie e l'attore principale è Macaulay Culkin, l'ex anfant prodige ( il bambino del film cult "Mamma ho perso l'Aereo") del cinema americano degli anni '90.

La trama: il film racconta la storia di Richie, figlio dodicenne di un ricchissimo multimiliardario che lo copre di regali e vizi. La vita di Richie però non scorre nel migliore dei modi, solo com'è nella grande reggia paterna e con poche possibilità di trovare amici. Solo il fedele precettore Cadbury capisce i suoi problemi, mentre i genitori sono troppo spesso in viaggio e non basta nemmeno il computer localizzatore che gli hanno regalato per far sentire Richie amato e meno solo. Un giorno l'aereo dei genitori di Richie precipita e lo scaltro amministratore delle loro proprietà cerca di impossessarsi di tutto. Richie e i suoi amici decidono di ritrovare i genitori e di impedire al malfidato amministratore di realizzare i suoi propositi.