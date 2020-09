Stasera in tv, 4 settembre, su Rete4 il film "Grand Hotel Excelsior" con Celentano

04 settembre 2020 a

Stasera in tv, 4 settembre, va in onda su Rete4 il film "Grand Hotel Excelsior" (ore 21,25). Commedia cult del 1982, regia di Castellano e Pipolo, nel cast ci sono Adriano Celentano, Carlo Verdone, Enrico Montesano, Diego Abatantuono, Eleonora Giorgi e Gerry Bruno. La trama; il muro di freddezza professionale del proprietario dell'hotel (Celentano) cede ai disperati assalti amorosi di Ilde. Un cliente pugile (Verdone) si innamora di una cameriera e cambia mestiere. Poi c'è il Mago di Segrate (Abatantuono), un cameriere (Montesano) che ha messo la figlia in un collegio svizzero e, finché può, finge con lei di essere un personaggio importante.