Andrea Delogu si sente male alla Vita in Diretta e il gesto di Marcello Masi commuove il web

03 settembre 2020 a

a

a

Andrea Delogu si sente male alla Vita in Diretta, si siede in terra durante uno degli ultimi collegamenti e anche il suo compagno di conduzione - Marcello Masi - ha compiuto un gesto apprezzatissimo sul web: si è seduto anche lui mascherando così la difficoltà della conduttrice del contenitore estivo di Rai1.

Cristina D'Avena esplosiva: il décolleté fa impazzire i fan e quella frase su Instagram...

Forse stanca per la maratona a cui è sottoposta negli ultimi giorni per sostituire Diaco, Delogu nel corso della puntata, prima ha abbandonato i tacchi e poi si è seduta in terra. Il gesto di Masi ha commosso i fan. E Andrea Delogu ha ringraziato pubblicamente il giornalista con una storia su Instagram in cui ha scritto: «Quando il tuo collega si siede accanto a te per non far notare che in questa giornata hai ceduto un po', allora è il tuo collega del cuore».