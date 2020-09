Elisa Isoardi e Raimondo Todaro mano nella mano a Roma: nuova storia d'amore?

03 settembre 2020 a

a

a

Cresce il feeling fra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro dopo l’incontro a Ballando con le Stelle. La conduttrice e il ballerino sono stati scelti da Milly Carlucci per ballare in coppia sulla pista dello show, ma il legame è sempre più forte: le foto pubblicate da Diva e Donna immortalano i due per le vie di Roma mano nella mano. Dopo gli abbracci, le nuove foto raccontano un feeling sempre più forte. Così tanto che già si parla di una possibile love story.

Cristina D'Avena esplosiva: il décolleté fa impazzire i fan e quella frase su Instagram...

D’altronde entrambi sono single: la Isoardi dopo l’addio a Matteo Salvini ha vissuto una breve relazione con Alessandro Di Paolo. Todaro ha invece scritto la parola fine al matrimonio con Francesca Tocca, ballerina di Amici, e ha vissuto un breve flirt con Paola Leonetti già terminato.