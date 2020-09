In seconda serata su Rai Movie tutto sulla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica con "Venezia Daily"

03 settembre 2020 a

a

a

Rai Movie è il canale dedicato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Stasera in tv, a partire dalle 23,20, andrà in onda “Venezia Daily” striscia quotidiana sull'evento in laguna. Il direttore Alberto Barbera presenterà la nuova edizione della mostra.

x 1 / 5

Sarà possibile vedere una sintesi della serata inaugurale e le interviste ai protagonisti del film di apertura, “Lacci” di Daniele Luchetti. Poi, un racconto del Leone d’oro alla Carriera assegnato a Tilda Swinton e i primi due film presentati in concorso al Lido: “Amants (Lovers)” di Nicole Garcia e “Quo Vadis, Aida?” di Jasmila Zbanic.