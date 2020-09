Stasera in tv, 3 settembre, in onda il film "Io prima di te" su Tv8. La trama

03 settembre 2020 a

Stasera in tv, 3 settembre, su Tv8 va in onda il film "Io prima di te" (ore 21,30). Pellicola drammatica del 2016, regia di Thea Sharrock, nel cast ci sono Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer, Charles Dance, Brendan Coyle.

La trama: Louisa 'Lou' Clark vive in una tipica cittadina della campagna inglese. Non sa bene cosa fare della sua vita, ha 26 anni e passa da un lavoro all'altro per aiutare la sua famiglia. Il suo inattaccabile buonumore viene pero' messo a dura prova quando si ritrova ad affrontare una nuova sfida lavorativa. Trova infatti lavoro come assistente di Will Traynor, un giovane e ricco banchiere finito sulla sedia a rotelle per un incidente e la cui vita e' cambiata radicalmente in un attimo. Lou gli dimostrerà che la vita vale ancora la pena di essere vissuta.