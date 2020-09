Stasera in tv 3 settembre, in seconda serata su Rete 4 il film Sotto il segno del pericolo. La trama

03 settembre 2020 a

a

a

E' Sotto il segno del pericolo il titolo del film in programma stasera in tv, 3 settembre, in seconda serata su Rete 4 a partire dalle ore 23.35. Pellicola drammatica tra spionaggio e thriller, è stata realizzata nel 1994 negli Stati Uniti per la regia di Phillip Noyce. Del cast fanno parte Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, James Earl Jones. Jack Ryan, un analista della Cia, viene promosso vice direttore a causa della malattia terminale del suo amico ammiraglio James Greer. Ottiene immediatamente finanziamenti per la lotta al narcotraffico, ma quando un boss boliviano ordina l'omicidio di un uomo d'affari, Jack si ritrova coinvolto in un affare più grande di lui.