Stasera in tv, 3 settembre, va in onda su Italia1 la partita Germania-Spagna di Nations League

Torna il grande calcio su Mediaset. Stasera in tv, 3 settembre, va in onda su Italia1 la partita Germania-Spagna valida per la prima giornata del gruppo 4 della Nations League. La sfida si gioca a Stoccarda e la telecronaca è di Massimo Callegari.

La diretta televisiva inizia alle ore 20,40. Sarà l'occasione per vedere all'opera alcuni dei giocatori più forti del mondo. Le probabili formazioni: GERMANIA (3-4-1-2): Trapp; Ginter, Süle, Rüdiger; Kehrer, Gündogan, Kroos, Gosens; Havertz; Werner, Sané. Ct: Löw. SPAGNA (4-4-2): De Gea; Jesus Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Gaya; Rodr, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Thiago; Ferran Torres, Rodrigo. Ct: Luis Enrique. ARBITRO: Orsato (Ita).