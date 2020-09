Stasera in tv 3 settembre, su Italia 1 in seconda serata il film di fantascienza Il pianeta rosso. La trama

03 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 3 settembre, in seconda serata su Italia 1 è in programma il film dal titolo Il pianeta rosso, inizio alle ore 22.45. Pellicola di fantascienza, realizzata nel 2000 tra gli Stati Uniti e l'Australia per la regia di Antonov Hoffman. Del cast fanno parte Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Benjamin Bratt, Tom Sizemore. Siamo nell'anno 2050 e la sopravvivenza del genere umano ormai è in grave pericolo. Un gruppo di scienziati mette a punto un progetto per utilizzare il suolo di Marte per la semina di alghe capaci di produrre ossigeno. Ma l'equipaggio che viene inviato sul pianeta va incontro a gravi problemi subito dopo l'atterraggio.