Stasera in tv 3 settembre, su Canale 5 in seconda serata il film Questi sono i 40. La trama

Stasera in tv 3 settembre, su Canale 5 in seconda serata, a partire da mezzanotte, è in programma il film dal titolo Questi sono i 40. Si tratta di una commedia del 2012, realizzata negli Stati Uniti con la regia di Judd Apatow. Del cast fanno parte Leslie Mann, Paul Rudd, Albert Brooks, John Lithgow, Iris Apatow, Maude Apatow, Chris O'Dowd, Lena Dunham, Megan Fox, Charlyne Yi. La trama. Debbie e Pete si sposano e mettono su famiglie, ma la loro situazione economica inizia a vacillare quando va in crisi l'etichetta discografica di lui. Diventa decisiva la boutique di moda della moglie.