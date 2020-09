Stasera in tv 3 settembre, su Rai 5 in seconda serata c'è l'opera: Otello di Giuseppe Verdi

03 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 3 settembre su Rai 5 torna protagonista l'opera. In seconda serata, dalle ore 22.15, è infatti in programma Otello. Il capolavoro di Giuseppe Verdi è diretto da Tullio Serafin ed è interpretato dal tenore che più di tutti ha reso celebre il ruolo verdiano: Mario Del Monaco. Al suo fianco c'è Renato Capecchi nel ruolo di Jago e Rosanna Carteri in quello di Desdemona. La regia è di Franco Enriquez. Otello è la penultima opera di Giuseppe Verdi. La prima andò in scena a Milano il 5 febbraio del 1887 al Teatro della Scala. Da allora viene eseguita in tutto il mondo.