Stasera in tv 3 settembre, su Rai 4 in seconda serata il film Saw: legacy. La trama

Stasera in tv 3 settembre, su Rai 4 in seconda serata, la programmazione prevede dalle ore 23.10 il film Saw: legacy. Si tratta di una pellicola horror, realizzata nel 2017 tra Stati Uniti e Canada. Michael e Peter Spierig sono i registi. Del cast fanno parte Matt Passmore, Callum Keith Rennie, Clè Bennett, Tobin Bell. La trama: un ladro viene braccato dalla polizia. Ha in mano un telecomando e chiede di un detective. Quando i due si incontrano, il delinquente viene colpito da una pallottola ma fa in tempo a dire che "il gioco è cominciato": cinque persone sono in un luogo sconosciuto e stanno per essere trascinate verso lame rotanti.