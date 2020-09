Stasera in tv, 3 settembre, il regista americano Oliver Stone a "In Onda" su La7. C'è anche Virginia Raggi

03 settembre 2020 a

Stasera in tv, 3 settembre, torna l'appuntamento con "In Onda" su La7 (ore 20,35). Il talk di approfondimento, condotto da David Parenzo e Luca Telese, vede tra i suoi ospiti Virginia Raggi, sindaco di Roma. Ci saranno anche Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, il genetista Andrea Crisanti, l'economista Giulio Sapelli, il giornalista Alessandro De Angelis (vicedirettore di Huff Post). il giornalista Alan Friedman, l'economista Paola Tommasi, la giornalista e opinionista Silvia Sciorilli Borrelli e il regista americano Oliver Stone in questi giorni tra Fano, Porto Recanati, Bologna e Venezia, vincitore tra i tanti riconoscimenti anche di due Oscar alla regia.