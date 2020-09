Stasera in tv 3 settembre, in seconda serata Musicultura 2020. Presenta Enrico Ruggeri. I cantanti ospiti

03 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 3 settembre, in seconda serata su Rai 2 appuntamento con Musicultura 2020, inizio alle ore 23.35. Dalla cornice dello Sferisterio di Macerata, appuntamento con la musica live d'autore. Conduce la serata Enrico Ruggeri. Tra gli ospiti Roberto Vecchioni, Asaf Avidan, Massimo Ranieri, Tosca, Francesco Bianconi, Salvador Sobral, Bruno Tognolini, I pinguini tattici nucleari. In programma performance uniche. Come l’originale cover di A me mi piace vivere alla grande di Franco Fanigliuolo che vedrà Enrico Ruggeri e Francesco Bianconi protagonisti di un duetto inedito. Roberto Vecchioni farà suo Sopra Milano, un brano di Piero Cesanelli, ideatore del Musicultura Festival, scomparso pochi mesi fa.