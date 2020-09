Stasera in tv 3 settembre, in seconda serata su Rai 1 il film A spasso nel bosco. La trama

03 settembre 2020 a

Stasera in tv 3 settemnbre, in seconda serata su Rai 1 è in programma il film dal titolo A spasso nel bosco, inizio alle ore 23.50. Pellicola tra avventura e dramma, realizzata negli Stati Uniti nel 2015, vede alla regia Ken Kwapis. Del cast fanno parte Robert Redford, Nick Nolte, Emma Thompson, Kristen Schaal, Mary Steenburgen. La trama. Un anziano scrittore decide di affrontare la lunga escursione, molto impegnativa, sul sentiero degli Appalachi. L'uomo cerca qualcuno con cui condividere il cammino e l'unico disponibile è un vecchio amico che non vede da anni. I due si lanciano in una esperienza che riserverà molte sorprese.