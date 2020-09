Stasera in tv, 3 settembre, va in onda il film "Come un uragano". Appuntamento su Rete4

03 settembre 2020 a

Stasera in tv, 3 settembre, va in onda il film "Come un uragano" (Rete4, ore 21,25). Pellicola del 2008, coproduzione tra Usa e Australia, la regia è di George C. Wolfe, nel cast ci sono Richard Gere, Diane Lane, James Franco, Christopher Meloni, Viola Davis, Scott Glenn, Becky Ann Baker, Pablo Schreiber, Mae Whitman.

Stasera in tv, 3 settembre, va in onda il film su Rai4 "Summer 0f 84"



La trama: adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Nicholas Sparks,Adrienne deve badare ad una locanda in riva al mare per un weekend. Ospitedella locanda un dottore. Adrienne e il dottore rimangono bloccati nella locandaa causa di un uragano e tra loro nascerà un profondo sentimento.