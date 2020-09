Stasera in tv, 3 settembre, va in onda il film su Rai4 "Summer 0f 84"

03 settembre 2020 a

Stasera in tv, 3 settembre, va in onda su Rai4 il film "Summer of 84" (ore 21,20). Thriller americano-canadese del 2018, regia di François Simard, Anouk Whissell e Yoann-Karl Whissell. Nel cast ci sono : Graham Verchere, Judah Lewis, Caleb Emery, Cory Gruter-Andrew, Jason Gray-Stanford, Tiera Skovbye, Rich Sommer.

La trama: l'adolescente Davey si convince che il suo vicino di casa sia il famigerato serial killer che sta terrorizzando la cittadina di Cape May, così coinvolge i suoi coetanei in una spericolata indagine per dimostrare la colpevolezza dell'uomo.