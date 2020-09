Stasera in tv, 3 settembre, su Rai3 altri due episodi di "Hudson e Rex"

03 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 3 settembre, vanno in onda altri due episodi di "Hudson e Rex" (Rai3 ore 21,20).

x 1 / 5

La trama: mentre Charlie porta a correre Rex assiste al rapimento di una ragazza, Evelyn. Grazie alle telecamere la squadra s copre il luogo in cui è stato abbandonato il furgone usato per il rapimento e al suo interno trovo lo zaino di Evelyn. Da quello è facile risalire alla sua identità. Dalle impronte ritrovate a casa sua, si scopre che il padre della ragazza è un sicario c he era in attività 16 anni prima. Hudson capisce che qualcuno ha rapito sua figlia per costringerlo a uccidere qualcuno.