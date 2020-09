Stasera in tv, 3 settembre, su Rai2 il film "Tutto per la mia famiglia"

03 settembre 2020 a

Stasera in tv, 3 settembre, su Rai2 va in onda il film "Tutto per la mia famiglia". Thriller americano del 2019, regia di Tom Shell, nel cast Jennie Garth, Luca Bella, Angelica Bridges, Josh Server.

La trama: le vite di Kathy e della figlia April vengono sconvolte quando il capofamiglia viene trovato morto dalla Polizia. Tutti pensano si tratti di suicidio, dal momento che l'uomo ha lasciato una lettera d'addio e la sua pistola a terra accanto al suo corpo. Ma la verità è ben diversa...