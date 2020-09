Cristina D'Avena esplosiva: il décolleté fa impazzire i fan e quella frase su Instagram...

03 settembre 2020 a

Scatto super bollente quello che Cristina D'Avena ha pubblicato su Instagram mandando in visibilio i suoi fan. La foto è diventa virale: mezzo busto, sguardo seducente, braccia incrociate dietro la nuca e bikini nero che a fatica contiene il seno esplosivo, in primo piano.

La cantante bolognese - in vacanza a Montecarlo - ha 56 anni e nella sua quasi quarantennale carriera ha cantato alcune tra le più famose sigle dei cartoni animati, specialmente negli anni Ottanta: da “I Puffi” a “Kiss me Licia”, da “Mila e Shiro” a “Occhi di gatto” rimanendo per sempre nel cuore degli italiani di tutte le generazioni. I fan negli ultimi anni hanno iniziato ad ammirare anche le sue prorompenti forme "Ciak... Si gira... Vi penso!", ha scritto poi Cristina a corredo della foto. Una frase che ha acceso subito la fantasia di tutti i suoi followers....