Stasera in tv, 3 settembre, la "Partita del Cuore" su Rai1. In campo quattro squadre

03 settembre 2020 a

a

a

Torna nella sua edizione 2020 la Partita del Cuore, storico match che vede protagonista la Nazionale Italiana Cantanti con artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo in campo. L’evento si inserisce nel progetto nazionale “Da Verona accendiamo la musica”, prodotto dalle principali organizzazioni e istituzioni italiane della musica, a sostegno della raccolta fondi promossa da Music Innovation Hub - Impresa Sociale (www.musicinnovationhub.org), a favore dei lavoratori dello spettacolo. Arrivata alla sua ventinovesima edizione dal titolo "Chi vincerà la Partita del Cuore? – Edizione Speciale 2020", l'appuntamento è per stasera 3 settembre 2020, ore 21.25, allo Stadio Bentegodi di Verona e, come da tradizione, in diretta televisiva su Rai1, in prima serata, con la conduzione di Carlo Conti.

x 1 / 5

Per la prima volta sfida tra 4 squadre con altrettanti capitani: Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo. I 4 capitani hanno costruito durante queste settimane le proprie squadre selezionando artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo! Ecco i primi nomi che vanno a comporre le squadre: Pio e Amedeo, in qualità di presidenti - giocatori, e Milena Bertolini nella squadra di Alessandra Amoroso, Paolo Maldini e Stefano Pioli nella squadra di Raoul Bova, Paolo Bonolis e Dida (Nelson de Jesus Silva) in quella di Gianni Morandi, Eros Ramazzotti e Massimo Giletti nella squadra di Salmo. Le 4 squadre, rigorosamente formate dai soli 11 giocatori titolari (senza possibilità di riserve), si sfidano in 2 partite eliminatorie da 30 minuti ciascuna e poi le 2 vincitrici si contendono la finale. Tutti insieme, uomini e donne, in campo per aiutare i lavoratori dello spettacolo.