Elena Santarelli bellissima, scatto su Instagram: "Ecco la mia passione"

"La mia passione per le orchidee. Ammetto che non sono sempre brava a curarle”. Questo è il commento di Elena Santarelli, corredato da alcune emoji e da una foto in cui la showgirl aggiusta un vaso di orchidee su un tavolino del salotto di casa.

A dimostrazione che a Elena piace molto condividere con i suoi followers momenti di vita quotidiana e non è abituata a selfie da copertina, pur avendone tutto il diritto per un fisico davvero invidiabile. La modella, compagna dell’ex attaccante di Lazio e Chievo Bernardo Corradi, ha pubblicato la foto anche su Instagram svelando questa particolare passione.