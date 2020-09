Andrea Purgatori, ecco chi è il conduttore di Atlantide su La7: giornalista, saggista, sceneggiatore e attore

02 settembre 2020 a

Andrea Purgatori è il conduttore di Atlantide storie di uomini e di mondo, il programma di approfondimento di La7, molto seguito ed apprezzato dai telespettatori. Ma chi è Purgatori? Nato a Roma nel 1953 è giornalista, saggista, sceneggiatore e attore. La sua carriera è lunga e ricca di soddisfazioni e riconoscimenti. Giornalista professionista dal 1974, due anni dopo è inviato del Corriere della Sera e firma alcune delle inchieste e dei reportage su casi particolarmente importanti, dal terrorismo degli anni di piombo allo stragismo. Ma racconta anche le guerre del Libano, tra Iran e Iraq, del Golfo. Scrive pure per L'Unità, Vanity Fair e Le Monde diplomatique. Autore e conduttore di Uno di notte per Rai 1 e di servizi per diverse trasmissioni e programmi. Ha realizzato diversi libri tra cui A un passo della guerra. Nel 2019, invece, il suo primo romanzo: "Quattro piccole ostriche". Ha scritto parecchio per il mondo del cinema tra cui Il muro di gomma e Il giudice ragazzino. E' apparso come attore nella serie televisiva Boris e in diversi film tra cui Posti in piedi e L'abbiamo fatta grossa di Carlo Verdone. Attualmente scrive per l'Huffington Post e collabora con la Bbc. Dal 2017 conduce su La7 la nuova edizione di Atlantide. Ha ottenuto premi e riconoscimenti. Ha tre figli di cui uno, Edoardo, avuto dall'attrice tedesca Nicola Schmitz.