Stasera in tv mercoledì 2 settembre 2020, su Rai1 in seconda serata il film Una vita da star: trama

02 settembre 2020 a

a

a

Va in onda oggi, mercoledì 2 settembre 2020 in seconda serata su Rai1, il film Una vita da star. Debbie - narra la trama del film che viene proposto alle ore 00.10 sulla rete ammiraglia della Rai - è una cantante pop ormai in declino che si ritrova senza un soldo. Decide quindi di tornare nel natio Ohio dalla s orella Denise che le procura un lavoro nel liceo dove lei è vicepreside: dovrà insegnare musica a una classe che frequenta un corso pomeridiano. Debbie si entusiasmerà per questi ragazzi dal grande talento, si realizzerà professionalmente e non solo.