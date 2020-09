Oggi in tv, Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso 38 anni fa: omaggio Rai, i programmi del 3 settembre 2020

02 settembre 2020 a

Omaggio a Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sono le 21.15 di venerdì 3 settembre 1982 quando, in un agguato a Palermo, il prefetto e la moglie Emanuela Setti Carraro vengono freddati a colpi di kalashnikov, insieme all’agente di scorta Domenico Russo. Sul muro ancora sporco di sangue, qualcuno lascia un lenzuolo con scritto: “Qui è morta la speranza dei palermitani onesti”. Trentotto anni dopo, giovedì 3 settembre 2020, Rai ricorda quel sacrificio con una programmazione dedicata.

Apre l’omaggio, alle 7.10 su Rai1, “Unomattina estate” che propone un ampio approfondimento sulla figura del generale Dalla Chiesa. A seguire, sempre sulla prima rete, sono i programmi “C’è tempo per…” alle 10.00 e “La Vita in diretta estate” alle 16.50 a ripercorrere la carriera e a delineare un ritratto del generale, ricordandone l’uccisione.

Su Rai3 alle 15.00 il film di Giuseppe Ferrara “Cento giorni a Palermo” racconta gli ultimi tre mesi di vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa che, dopo aver raggiunto grandi successi nella lotta contro le Brigate Rosse, nel luglio del 1982 viene nominato Prefetto di Palermo per combattere contro lo strapotere della mafia. Nel cast Lino Ventura, Giuliana De Sio, Stefano Satta Flores, Arnoldo Foà, Lino Troisi e Alberto Maria Merli. Su Rai Premium alle 21.20 il film “L'ultimo dei Corleonesi” di Alberto Negrin, con la colonna sonora di Ennio Morricone, ricostruisce, invece, l’ascesa del potente clan mafioso siciliano e dei suoi capi, mandanti dell’omicidio di Dalla Chiesa.

La morte di Dalla Chiesa viene ricordata, inoltre, più volte nella giornata di Rai Storia con la trasmissione “Il Giorno e la Storia”, in onda a mezzanotte e in replica alle 5.30, 8.00, 11.30, 14.00 e alle 20.10. Il tributo del canale di Rai Cultura proseguirà in occasione del centenario della nascita del generale Dalla Chiesa (27 settembre 1920) con uno speciale per il ciclo “Italiani”, in onda su rai Storia martedì 22 settembre alle 21.10 (in replica domenica 27 settembre alle 17.00) e con il film “Cento giorni a Palermo” riproposto sabato 26 settembre (in replica lunedì 28 alle 9.30).

Anche tutte le Testate Rai dedicheranno ampia copertura informativa all’anniversario nelle edizioni dei rispettivi telegiornali. In particolare, la redazione di Tgr Sicilia seguirà la tradizionale cerimonia sul luogo del delitto e ne darà conto all’interno delle edizioni della giornata.