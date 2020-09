Stasera in tv 2 settembre, su Rai Storia il documentario Tornando a casa

02 settembre 2020 a

Tornando a casa. E' questo il titolo del documentario in programma stasera, 2 settembre, su Rai Storia, a partire dalle ore 21.10, E' l'ottimo lavoro portato a termine da un gruppo di investigatori per rendere giustizia all'unica vittima del naufragio del sottomarino italiano Macallè che fu affondato nel Mar Rosso il 14 giugno del 1940. Una storia complessa e per decenni rimasta avvolta nel mistero. Soltanto negli ultimi anni, proprio grazie all'impegno degli investigatori, sono stati ritrovati e riconosciuti i resti del sottocapo Carlo Acefalo. Il film Tornando a casa dell'argentino Ricardo Preve è stato realizzato proprio per raccontare quella vicenda. Ha ottenuto undici premi internazionali.