Stasera in tv 2 settembre, su Cielo in seconda serata il film Ritratto di borghesia in nero. La trama

02 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 2 settembre, sull'emittente Cielo, in seconda serata a partire dalle ore 23.05, è in programma il film dal titolo Ritratto di borghesia in nero. Genere drammatico, produzione italiana del 1978, vede alla regia Tonino Cervi. Del cast invece fanno parte Ornella Muti, Senta Berger, Paolo Bonacelli, Capucine e Stefano Patrizi. La trama. Un giovane con una borsa di studio in campo musicale, diventa amante di una matura insegnante di pianoforte. Ma al tempo stesso fa anche la corte ad una fanciulla della ricca borghesia veneziana. Un mix di erotismo. Quale sarà il destino del giovane protagonista del film?