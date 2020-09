Stasera in tv 2 settembre, su Cielo il film The colony. La trama

02 settembre 2020 a

Stasera in tv, 2 settembre, alle ore 21.25 sull'emittente Cielo è in programma il film The colony. Genere catastrofico, realizzato nel 2013 in Canada per la regia di J. Renfroe. Del cast fanno parte Laurence Fishburne, Kevin Zegers, Bill Paxton, Charlotte Sullivan, John Tench, Atticus Dean Mitchell, Dru Viergever, Romano Orzari. La trama. La terra è ormai diventata un pianeta di ghiaccio e gli ultimi essere umani sono costretti a vivere sotto la superficie ghiacciata. Stremati dal freddo e dalla fame, i membri della Colonia 7 sospettano il peggio quando perdono il contatto con gli altri sopravvissuti a loro noti, quelli della Colonia 5. Nel tentativo di conoscere quale destino sia toccato alla 5, una squadra della 7 scopre una minaccia ancora peggiore del freddo.