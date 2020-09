Belen Rodriguez-De Martino, i motivi della rottura su "Chi". Stefano ci ha riprovato, lei stavolta ha chiuso la porta

02 settembre 2020 a

Belen ama divertirsi senza curarsi di quello che possono pensare gli altri mentre Stefano De Martino è più prudente, vuole staccarsi dal gossip. Lei invece è riconoscente verso questo aspetto del proprio lavoro". Queste le principali motivazioni pubblicate dal settimanale "Chi" che avrebbero portato alla rottura tra la showgirl argentina e il ballerino e conduttore napoletano. "Stefano è uno che programma, Belen vive giorno per giorno - prosegue la rivista - Stefano è razionale, Belen è istintiva". Insomma, una diversa concezione della vita e stili opposti hanno spinto i due a interrompere il matrimonio nuovamente dopo il ritorno di fiamma di dodici mesi fa. De Martino, sempre secondo "Chi", avrebbe riprovato a ritornare dalla Rodriguez per la terza volta ma non ha trovato la disponibilità della showgirl. "Non è pronta a riaprire il capitolo Stefano”, ha concluso "Chi". Chissà se la storia d'amore è definitivamente tramontata.