Stasera in tv mercoledì 2 settembre 2020 su Rai 3 il film in seconda serata L'equilibrio: la trama

Stasera, mercoledì 2 settembre 2020, va in onda su Rai3 in seconda serata (00.05) il film L'equilibrio.

La trama del film. Don Giuseppe, parroco a Roma, chiede di essere trasferito nella sua terra d'origine, la Campania, e la sua richiesta viene accolta: prendera' il posto di Don Antonio, che sovrintende la parrocchia di un paesino del napoletano con grande entusiasmo, ed e' molto apprezzato dai fedeli. Appena arrivato Don Giuseppe si scontra con l'ostilita' di suor Antonietta, braccio destro di Don Antonio, e si imbatte in Assunta, una giovane donna che nasconde un doloroso segreto. In breve dovra' decidere se lasciarsi coinvolgere dai problemi che affliggono i parrocchiani o "farsi i fatti propri", come lo invitano a fare coloro che collaborano a vari livelli con la malavita locale.